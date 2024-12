Quotidiano.net - Rifiuti smaltiti illegalmente, blitz a Caivano: sequestrata l’azienda della differenziata

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 12 dicembre 2024 – Sequestrato alo stabilimento che gestisce iraccoltaprovenienti da 75 Comuni tra le province di Napoli, Caserta e Salerno. Ilè scattato questa mattina nella ‘terra dei fuochi’ dopo che i carabinieri e Arpa hanno scoperto sostanze inquinanti nella rete fognaria, scaricate attraverso le acque reflue di lavorazione senza che venisse effettuato nessun trattamento di depurazione. Il legale rappresentantesocietà è accusato di scarico abusivo di reflui industriali e gestione illecita dei. Nominato dal tribunale un amministratore giudiziario. Ecco cosa hanno scoperto gli inquirenti e perché il tribunale di Napoli ha emesso il decreto di sequestro preventivo dei 40mila mq delnapoletana. Gestione illecita deiCosa hanno scoperto le indagini L’attività delNominato un amministratore giudiziario Gestione illecita deiavrebbe dovuto occuparsi del recupero di carta e cartone, per trasformarlo con il riciclo in Materia Prima Seconda (Mps), o più comunemente ‘End of Waste’.