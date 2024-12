Iltempo.it - Quel ritorno di Gentiloni che agita il Pd e Schlein con il sogno del Colle

Il Nazareno può attendere. Se ilin Italia dell'ex commissario europeo all'economia Paolopreoccupa la segreteria di Elly, espressione della corrente opposta, niente paura: è pronto un diversivo. Il dirigente dem, formatosi alla scuola di Francesco Rutelli, prima al Comune di Roma e poi con la Margherita, è stato convocato da Antonio Guterres.avrà una occupazione di tutto rispetto, si badi bene. L'incarico di fare il co-presidente della task force Onu sul debito. Con particolare delega alo dei paesi emergenti. La task force sarà guidata da Mahmoud Mohieldin, inviato speciale dell'Onu per il finanziamento dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, e appunto copresieduto da Paolooltre a Trevor Manuel, ex ministro delle Finanze del Sudafrica, e Yan Wang, ricercatore accademico senior presso il Centro per le politiche di sviluppo globale dell'Università di Boston.