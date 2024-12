Ilfattoquotidiano.it - Pier Silvio Berlusconi: “Non scendo in politica, amo Mediaset. La riduzione del canone? Propaganda di Salvini. Da italiano mi auguro che Sanremo rimanga in Rai”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“NON HO NESSUNA INTENZIONE DI SCENDERE IN. GOVERNO MELONI STABILE, STA FACENDO BENE”“Non ho nessuna intenzione di scendere in. Voglio continuare a fare il mio mestiere, amoe penso che il mio lavoro non sia finito. Io rimango qua perché amo questa azienda e tutte le persone che ci lavorano”, l’ennesimo no diall’ingresso nel mondo dellaè arrivato mercoledì sera a Cologno Monzese. L’editore ha incontrato la stampa per un bilancio televisivo mentre l’anno volge al termine: “Anche magari fosse, e ribadisco che non è, non ritengo serio improvvisarsi dall’oggi al domani, dovrei avere tempo per una preparazione e una gavetta. E terzo, cosa più importante, perché c’è un governo stabile“. “Il governo Meloni sta facendo bene, al di là del fatto che ripeto che non ho intenzione di candidarmi, ad oggi l’Italia è un governo stabile cosa potrei fare io non lo so.