Piazza Mazzini, parte il trekking di Natale

Domenica prenderà il via ildi"Diincon Babbo" organizzato dal gruppo "Guide Turistiche delle Marche" di Daniela Perroni in collaborazione con MacerArt&Tour, l’Associazione Amanuartes che curerà i laboratori artistici per bambini. L’iniziativa, con ritrovo alle 15.30 in, è volta alla scoperta e alla valorizzazione della città di Macerata attraverso la tradizione dele toccherà le tre piazze principali del centro storico con narrazioni tematiche, intermezzi musicali e canori eseguiti dal baritono Andrea Pistolesi accompagnato dal musicista Edoardo Ferranti, e da brani recitati da Melissa Sciacca. L’iniziativa vede la collaborazione dell’Associazione Commercianti e dell’Associazione commercianti Centro storico che omaggeranno icipanti con buoni sconto da usare negli esercizi commerciali della città.