Perseguita l’ex compagno e lo picchia anche davanti alla caserma dei carabinieri

Dalmine (Bergamo), 12 dicembre 2024 – Aveva ricevuto un divieto di avvicinamento emesso dal Tribunale di Bergamo. Ma nemmeno questo aveva fermato una 39enne che aveva preso di mira ilcon atti persecutori e violenze fisiche. E così il Gip ha previsto per la donna un aggravamento della misura cautelare con il divieto di dimora a Dalmine. L’ordinanza è stata eseguita lunedì 9 dicembre daidella locale stazione di Dalmine nei confronti di una donna del posto, incensurata, che era stata denunciata per la prima volta ad aprile daldopo una serie di maltrattamenti ai danni dell’uomofiglia minore dell’uomo e del figlio minore della coppia. L’uomo era finito in ospedale, ma quello era solo l’ultimo episodio. Prima di allora aveva richiesto più volte l’intervento dei militari per sedare liti con la donna.