Pallamano A Gold / Camerano, lascia coach Rui Carvalho

Il tecnico portogheseper motivi personali: il ringraziamento della società. Panchina affidata alla bandiera del club Roberto Scandali, 12 dicembre 2024 – Ruinon è più l’allenatore delin Serie Amaschile di. Lo ha comunicato questa sera la società gialloblù in una nota sui social network.“La società APD– si legge – comunica cheRuinon è più l’allenatore della prima squadra. Il tecnico portoghese per motivi personalila guida tecnica della squadra gialloblu. La società, desidera ringraziare Rui per la sua professionalità, umanità e correttezza e gli augura le migliori fortune professionali e sportive. Per la partita di sabato contro Eppan la squadra sarà affidata aRoberto Scandali”.A Scandali, storico giocatore del, sarà affidato il compito di tentare di conquistare la salvezza diretta, con la classifica che, al momento, vede la squadra al 13° posto con 4 punti, a -2 dal Chiaravalle 11° e attualmente salvo senza play-out.