Nuova posizione | il Chelsea fa un’inversione di marcia sui termini del probabile accordo di trasferimento

Leggi su Justcalcio.com

Notizia fresca giunta in redazione:Carney Chukwuemeka ed Enzo Maresca (foto di Patrick Smith, Alex Grimm/Getty Images)Secondo quanto riferito, ilha cambiato la suasul giovane centrocampista inglese Carney Chukwuemeka poiché ora vuole solo mandarlo in prestito piuttosto che venderlo.Il futuro di Chukwuemeka con ilsembra in serio dubbio ormai da tempo dopo la mancanza di opportunità nella prima squadra dei Blues da quando Enzo Maresca è diventato allenatore.Tuttavia, sembra che ilnon abbia perso la fiducia in Chukwuemeka e voglia mandare il 21enne in prestito solo per aiutarlo ad acquisire esperienza e fiducia.Lo sostiene Todo Fichajes, il quale afferma che il Milan tiene molto a Chukwuemeka, e si immagina che potrebbe essere una buona mossa per lui per aumentare le sue possibilità di giocare regolarmente in prima squadra.