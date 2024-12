Sport.quotidiano.net - Mercato Serie C. L’attaccante Ragatzu saluta il Pontedera

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’ex biancorosso Danielelascia il. Ilinvernale ufficialmente scatterà a gennaio, ma nel girone B dellaC già c’è chi si muove. Ieri il club toscano, infatti, ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto consardo. Restando nel reparto avanzato, sono tanti i club che si stanno mettendo a caccia di un bomber. È il caso del Pescara che, ormai da settimane, corteggia Davide Diaw del Monza. L’ex Modena e Bari quasi sicuramente lascerà i brianzoli, ma sta attendendo una chiamata dalla cadetteria. Ma per il momento questa chiamata non è ancora arrivata e gli abruzzesi contano di potersi aggiudicare un pezzo da novanta per la categoria che possa essere un valore aggiunto nella corsa verso laB di cui, quasi certamente, il Pescara di Baldini sarà protagonista.