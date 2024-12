Ilfattoquotidiano.it - Maria De Filippi festeggia il compleanno nel suo studio circondata da amici e collaboratori. Arriva anche un pensiero di Pier Silvio Berlusconi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il 5 dicembreDeè stata letteralmente inondata di messaggi di affetto sia sul telefonino che sui social per il suo 63esimo. La conduttrice e produttrice hato nel suoa Roma assieme aipiù stretti, glie i dipendenti dell’ufficio. Una semplice torta con una candelina soffiata seduta sul divano e accerchiata dalle urla di gioia dei presenti. L’arrivo della torta, la consegna dei fiori e i baci e gli abbracci di auguri sono stati immortalati in un servizio pubblicato nelle pagine del settimanale Chi.Ma non è tutto. Oltre agli auguri deito, a sorpresa, il vicepresidente esecutivo e amministratore delegato Mediasetin persona per abbracciareDe. I due hannoto il successo di ascolti della scommessa “This Is Me“.