Romadailynews.it - Live Roma-Braga: squadre in campo per il riscaldamento

– Sesto appuntamento europeo per ladi Ranieri, che in occasione del match casalingo contro lo Sportingha l’obiettivo di conquistare tre punti vitali per la classifica d’Europa League, la quale al momento vede i giallorossi inchiodati alla 21esima posizione a quota sei punti. A cura del nostro inviato A.T.(3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saud, Pisilli, Koné, Zalewski; Pellegrini, Soulé; Dybala.A disp.: Ryan, Marin, Angelino, Celik, Hermoso, Sangaré, Baldanzi, Le Fèe, Saelemaekers, El Shaaarwy, Shomurodov, Dovbyk.All.: Claudio Ranieri.(4-3-3): Matheus; Ferreira, Bambu, Oira, Roger; Gorby, Moutinho, Gharbi; Gabri Martinez, El Ouazzani, Ricardo Horta.A disp.: Hornicek, Tiago Sà, Gomez, Noro, Arrey-Mbi, Ribeiro, Marin, Carvalho, André Horta, Zalazar, Marques, Fernandez.