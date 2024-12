La doppietta di Saka fa guadagnare ai Gunners una preziosa vittoria

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-12 00:04:22 Ecco quanto riportato poco fa:Bukayoha segnato unamentre l’Arsenal ha vinto 3-0 sul Monaco in Champions League.ha trovato la rete in entrambi i tempi, con il sostituto Kai Havertz che ha aggiunto un terzo, mentre la squadra di Mikel Arteta è emersa vittoriosa da una partita ampiamente dominata all’Emirates.Il risultato porta ial terzo posto nella classifica della Champions League, mentre il Monaco scende al 16° posto.Una buona notte di lavoro in N5 pic.twitter.com/DomVfQTa0t—Arsenale (@Arsenale) 11 dicembre 2024Entrambe le squadre avevano cercato di sfruttare gli inizi impressionanti delle rispettive campagne europee.A pari punti in classifica, pochissimo separava le due squadre prima del calcio d’inizio. Le loro intenzioni erano simili: entrare tra i primi otto per assicurarsi la qualificazione automatica agli ottavi di finale.