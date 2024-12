Ilfattoquotidiano.it - Inter, Nicolò Barella: “Offerte? Non so nulla. Non ho mai fatto credere a nessuno di voler andare via”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Qualcuno in questi anni avrà certamente bussato alla porta dell’per chiedere informazioni su. Ma il centrocampista 27enne sardo, da 5 anni a Milano, giura di non sapere: “Non so neanche se ci siano state, non c’è mai stato nemmeno un confronto con il mio procuratore su questo”. Così ha parlato in un’vista rilasciata a Dazn a pochi giorni dal big match di Serie A contro la Lazio, in programma lunedì 16 dicembre.Nelle sue parole,giura eterno amore all’: “La cosa che mi piacerebbe di più è essere ricordato per averqualcosa di grande per questo club. Io ho sempre manifestato la mia intenzione di rimanere all’, in questo momento vedo un progetto serio e la possibilità di fare qualcosa di grande, quindi non ho mai, in nessun modo, die o potervia“, ha detto il centrocampista.