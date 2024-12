Donnaup.it - Installazione e vantaggi delle valvole termostatiche: scopri cosa sono e perché sono importanti

Cos’è una Valvola Termostatica e Come FunzionaLedispositivi utilizzati per controllare la temperatura di un sistema di riscaldamento, come un radiatore o un impianto di riscaldamento centralizzato. Questeconsentono di regolare la temperatura in modo efficiente e confortevole, riducendo al contempo i consumi energetici.Maesattamente lee come funzionano? Lecomposte da due parti principali: il corpo valvola e il termostato. Il corpo valvola è collegato al radiatore o all’impianto di riscaldamento e regola il flusso di acqua calda attraverso il radiatore. Il termostato, invece, è il componente che rileva la temperatura ambiente e regola l’apertura e la chiusura della valvola in base alla temperatura desiderata.