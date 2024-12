Iodonna.it - Il suo team: «Non era solo un artigiano del gusto, ma un visionario che ha trasformato la pasticceria in un linguaggio universale fatto di emozioni, sapori e ricordi»

Leggi su Iodonna.it

Il maestro Vincenzo Santoro, notissimo pasticciere fondatore diMartesana a Milano, è morto a 72 anni per un improvviso malore. Nato in Puglia nel 1952, a 14 anni, nel 1966, era arrivato a Milano proprio nel pieno del boom economico e aveva aperto la prima attività in piazza Greco. Poco tempo dopo era arrivata l’apertura della sua primaMartesana, nella storica sede di via Cagliero. Un nome che aveva scelto per rendere omaggio al naviglio della Martesana, che scorre poco lontano. E subito, nel capoluogo lombardo, era diventato un’istituzione. Anche per la sua celebre Torta Duomo. Mondiali di, l’Italia arriva terza.