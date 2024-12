Ilrestodelcarlino.it - Domani lo spettacolo ’Il Principe dei gigli’

alle 21 alla Casa del Teatro di Faenza (via Oberdan 7) è in programma lo’Ildeidel Teatro tascabile di Bergamo. Lo, diretto da Renzo Vescovi e interpretato da Caterina Scotti, nasce come riflessione artistica sulla figura femminile e sull’evoluzione del rapporto uomo-donna nella civiltà occidentale contemporanea. I movimenti culturali e le mutazioni socio-politiche della fine del XX secolo in Occidente fanno emergere una donna che rivendica per sé stessa caratteristiche e ruoli assai diversi da quelli delle generazioni precedenti. A seguire ci sarà un dialogo tra artista e pubblico moderato dal critico teatrale Michele Pascarella. Ingresso unico 2 euro. I posti sono limitati, prenotazione consigliata allo 0546 622999 o, il giorno dello, al 331 1211765.