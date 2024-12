Lapresse.it - Sud Corea, ex ministro Difesa tenta suicidio in carcere

Leggi su Lapresse.it

Un funzionario della Sudha dichiarato che l’exdelladel Paese, Kim Yong Hyun, hato di uccidersi, ma non ci è riuscito. Shin Yong Hae, commissario generale del Korea Correctional Service, ha riferito ai legislatori del Paese asiatico che Kim hato di togliersi la vita in un centro di detenzione a Seoul, aggiungendo che iltivo diè fallito e che ora l’uomo è in condizioni stabili. Kim è stato arrestato dopo che un tribunale di Seoul ha approvato un mandato nei suoi confronti, con l’accusa di abuso di potere e di aver giocato un ruolo chiave nei fatti accaduti recentemente nel Paese. Kim è stata la prima persona arrestata in seguito al decreto sulla legge marziale del 3 dicembre.Polizia perquisisce ufficio YoonLa polizia sudna ha perquisito l’ufficio del presidente del Paese Yoon Suk Yeol, nell’ambito di indagini relative all’imposizione della legge marziale la scorsa settimana.