Sondaggio choc de Le Figaro: vento in poppa per Marine Le Pen che "cresce" ancora e tocca il 38%

Entro 48 ore la Francia avrà il suo nuovo premier, lo annuncia il presidente Emmanuel Macron dopo la caduta del governo Barnier e le estenuanti trattative per il nuovo esecutivo. Ma l’inquilino dell’Eliseo resta in un cul de sac. La grande ammucchiata, che lui chiama governo provvisorio (di salvezza nazionale) con tutti dentro – fuori le ali estreme la sinistra di Mélenchon e la destra diLe Pen, non lo porterà lontano. Macron annuncia l’imminente nomina del nuovo primo ministro mentre i ministri ad interim si affannano per elaborare il bilancio nazionale per il 2025, dopo che il governo è caduto proprio per la sua proposta di taglio dei costi. Il presidente – dicono i suoi – proporrà “un metodo” per trovare un nuovo governo nonostante il Parlamento francese in stallo. La crisi non rientrerà facilmente, non bastano le alchimie sui numeri né l’inaugurazione in pompa magna di Notre Dame restaurata per risollevare i destini di un presidente di fatto sfiduciato dai francesi.