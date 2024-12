Lortica.it - Nuove aree di sosta per monopattini in piazza della Repubblica ad Arezzo

Iniziativa congiunta tra Comune, RFI e DOTT per una mobilità più ordinata e sostenibileInaugurate oggi ad, nella centralissima, le primedidedicate aiin sharing in Toscana. Il progetto, nato dalla collaborazione tra il Comune di, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e DOTT, mira a incentivare l’integrazione tra mezzi leggeri e treni, rispondendo alla necessità di una migliore organizzazionedei, spesso lasciati in modo disordinato.I nuovi spazi rappresentano un passo avanti per la micromobilità urbana e completano l’offerta già presente nella zonastazione, dove nel febbraio 2022 è stata inaugurata anche una velostazione. Ledisono segnalate con grafiche dedicate per facilitare il parcheggio ordinato e migliorare la fruibilità dello spazio pubblico.