Iodonna.it - Nel Paese che da 15 anni domina le classifiche sull’uguaglianza di genere, il 40% delle donne ha subito violenza. Le cause (possibili) del "paradosso nordico"

Leggi su Iodonna.it

Sulla carta l’Islanda è ilmigliore in cui vivere se si è. Ilè da 15consecutivi in testa alla classifica globaledistilata dal World Economic Forum. Ma c’è un altro lato della medaglia, decisamente sorprendente, rilevato da una nuova importante analisi. Circa il 40%islandesi hanno, sessuale o fisica, e molte sono alle prese con il disturbo da stress post-traumatico (PTSD). Gender gap:più istruite ma di rado ai vertici X Leggi anche › Parità di: a che punto siamo L’Islanda della parità di, ilmigliore per leCome mostra il video qui sotto, realizzato dalla Bbc, l’Islanda sembra davvero un paradiso.