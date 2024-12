Ilrestodelcarlino.it - Museo Schifanoia: apertura gratuita per promuovere accessibilità e inclusione

Nelle giornate di venerdi e sabato, il(via Scandinavia 23), resterà aperto al pubblicomente. Lo scopo: presentare le numerose azioni realizzate nell’ambito del progetto Pnrr per la 'rimozione delle barriere fisiche e cognitive in, biblioteche e archivi'. L’evento è rivolto alla cittadinanza, alle scuole, alle varie associazioni del territorio e ai turisti. Durante tutto l’orario didel- dalle 10 del mattino alle 19 - saranno messi a disposizione numerosi mediatori museali specializzati, il cui compito sarà quello di accogliere i differenti pubblici. I collaboratori presenteranno il palazzo e illustreranno il progetto Pnrr, mostrando i nuovi supporti tattili e multimediali, presenti lungo tutto il percorso espositivo. Il servizio sarà disponibile anche in italiano, inglese e francese, in un’ottica diculturale turistica.