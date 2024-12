.com - Milan, Pulisic: “Pregiudizi verso giocatori americani. Trump Dance? Niente politica”

(Adnkronos) – Christianscende in campo per i calciatori, vittime diin Europa. E si tiene alla larga dalladopo aver esultato con la celeberrima ‘’. L’attaccante del, alla seconda stagione in Serie A, è il protagonista di un docufilm, prodotta da Cbs Sports e che sarà poi trasmessa su Paramount+, intitolato, a scanso di equivoci, “. “Spero che le persone possano vedere che c’è qualcosa di più su di me”, ha raccontato l’esterno ex Chelsea nell’anticipazione rivelata da The Athletic. “Penso ci sia uno stigma, uno, nei confronti dei calciatoriche mi fa molto arrabbiare. L’ho visto con i miei occhi”. Questo però gli ha dato una motivazione in più: “Mi ispira a lavorareancora di più e a dover migliorare, provare a non mettere nemmeno gli allenatori nella condizione di avere una decisione da prendere, ma dire di me: ‘Questo è il ragazzo che vogliamo che giochi’.