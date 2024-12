Oasport.it - LIVE Milano-Calcit 0-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: inizia l’incontro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SCANDICCI-STOCCARDA DIDALLE 19.00PRIMO SET19.00 Questa la formazione con cuiinizierà: Heyrman, Sylla, Egonu, Kurtagic, Cazaute, Konstantinidou e Gelin (libero).19.00 Questo il sestetto titolare delKamnik: Hutinski, Pucelj, Grbavica, Rituper, Najdic, Boisa e Spoljaric (libero).18.58 IlKamnik è al momento prima nel campionato sloveno, insieme al Nova KBM Branik, e l’ultimo in questo girone di. L’obiettivo della loro stagione è quello di replicare il successo nazionale della passata stagione.18.57 È il momento dell’inno della competizione.18.55 Neld’andataha nettamente sconfitto ilKamnik per 3-0. In Slovenia la squadra lombarda si è imposta per 25-8, 25-14, 25-1718.