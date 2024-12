Linkiesta.it - L’insofferenza dei cattolici democratici per il laicismo radicale di Schlein

C’è da tempo un’irrequietezza generale deinei confronti di una politica sempre più articolata su un esclusivo crinale destra-sinistra, che non lascia nessun margine alla cultura della moderazione intesa come mediazione, e in particolare nei confronti di una cultura super laica che caratterizza il Partito democratico di Elly. I cenacoli nei quali si esprimono a voce alta questi pensieri critici sono vari, molto spesso non lontani da ambienti ecclesiastici e vaticani, sino ai tradizionali ambienti prodiani, e a quelli dell’eterna discendenza democristiana e popolare.Il problema esiste. La torsione laica (anzi, per inaturali avversari della cultura woke: laicista) che Ellye il suo gruppo dirigente (si pensi a un esponente come Alessandro Zan) hanno impresso al Pd pone un serio problema, sia nel merito delle questioni etiche sia, nell’attitudine a prendere con nettezza posizioni, anziché professare una certa cultura dell’ascolto.