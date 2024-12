Linkiesta.it - Le pop star scelgono i film d’animazione per raccontarsi al grande pubblico

Leggi su Linkiesta.it

Non chiamateli biopic, sembra che i due protagonisti dei nuovimusicali si arrabbino molto a sentire questa parola. Ma non è l’unica cosa che hanno in comune. Si chiamano Williams, uno Robbie, l’altro Pharrell. Hanno cinquant’anni (per l’esattezza Pharrell cinquantuno). Devono tutto alle nonne, le prime ad aver intuito il loro talento per la musica. E hanno deciso di raccontare la loro vita mettendoci la faccia senza che la loro faccia si veda: autobiografie girate come. Non certo per non farsi vedere, anzi. Entrambi non nascondono niente della loro vita: inizi difficoltosi, pochi soldi, crisi, successi pazzeschi e cadute, rinascite, ricadute, altri successo.Courtesy of Focus Features / © 2024 FOCUS FEATURES LLC.È solo una scelta stilistica che si traduce in idea geniale che permette allo spettatore di andare al cinema con una buona dose di curiosità che non si traduce nella noia dello stravisto.