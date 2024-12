Calciomercato.it - Inter, Inzaghi non si nasconde: “Sì, ci siamo accontentati. A gennaio è tutto nelle nostre mani”

Leggi su Calciomercato.it

Le parole del tecnico piacentino rammaricato per la prestazione della sua squadra, che si è accontentata del pareggioL’cade malamente in casa del Bayer Leverkusen, non tanto per la dimensione del risultato ma perché l’1-0 di Mukiele arriva al 90? e complica un po’ la classifica dei nerazzurri che ora sono costretti a fare 4 puntiultime 2 per essere sicuri della qualificazione diretta agli ottavi di Champions League.Simone– calciomercato.itAi microfoni di ‘Sky Sport’, Simonenon cerca alibi e ammette: “Non è stata una dellemigliori partite, è chiaro. Avevamo davanti un avversario di assoluto valore, hanno approcciato meglio loro, hanno preso la traversa all’inizio e poi abbiamo controllato la partita. Un po’ troppo, perché dovevamo osare qualcosa in più, nel primo tempo dovevamo fare meglio,mancati di qualità negli ultimi 25 metri.