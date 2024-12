Ilgiornaleditalia.it - Il discorso alla Nazione di Javier Milei: un anno da Presidente, 10 dicembre 2023 – 10 dicembre 2024, un riassunto degli straordinari risultati raggiunti in soli 12 mesi

"Unfa eravamo tra i 35 paesi peggiori al mondo nella classifica della libertà economica. Oggi siamo già nella metà superiore della classifica e non ci fermeremo finché non diventeremo il paese più libero del mondo" Cari argentini, voglio iniziare ringraziandovi tutti. Grazie per avermi