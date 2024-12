Isaechia.it - Grande Fratello, Chiara Cainelli lapidaria sugli altri inquilini: “Sono tutti un po’ teatrali, fa strano perché…”

Tra gli ultimi arrivati all’interno della Casa delciancheed Emanuele Fiori, i quali nelle scorse ore siritrovati insieme in piscina e hanno avuto modo di confrontarsi sui loro compagni di avventura, avanzando anche critiche e dubbi in merito ad alcuni atteggiamenti dei veterani.La prima a pelare è stata, la quale ha spiegato di ritrovarsi molto nei comportamenti di Emanuele, mentre di trovare gliun po’ troppo:Sei la persona in cui mi rivedo di più, sei quella più vicina a me per modo di pensare, siamo molto simili. Gliun po’, tu sei molto rispettoso, un po’ cauto, io anche. Di ragazze non mi ci vedo in nessuna, faperché nella vita reale non frequenti persone checosì diverse da te.Emanuele, invece, ha fatto i nomi di alcuni dei suoi compagni di avventura che hanno attirato le sue simpatie, mentre al contrario ha ammesso di non trovarsi proprio con Helena Prestes:Li vedo molto delle persone che come me non hanno mai affrontato una cosa simile, ti vedo una persona che potrei tranquillamente frequentare fuori, abbiamo tanti principi e tante cose in comune.