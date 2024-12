Sport.periodicodaily.com - Empoli vs Torino: le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I toscani vogliono dare continuità ai recenti risultati positivi contro i granta che invece devono uscire dalla crisi.vssi giocherà venerdì 13 dicembre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Castellani.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani stanno confermando il loro buon inizio di stagione con il decimo posto a 19 punti ed un margine di sette lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. La squadra di D’Aversa è reduce da otto punti in cinque partite, frutto di due vittorie, due pareggi ed una sconfitta.I granata sono in piena crisi certificata da una vittoria che è arrivata una sola volta nelle ultime sei gare. Adesso la squadra di Vanoli è al dodicesimo posto con 16 punti e un vantaggio di quattro lunghezze sulla zona retrocessione.