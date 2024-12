Oasport.it - Bob, i convocati dell’Italia per Sigulda: Baumgartner/Mircea mettono nel mirino la top5

Da sabato 14 a domenica 15 dicembreospiterà la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di bob 2024-2025. Sulla pista lettone è previsto un doppio appuntamento con il bob a due maschile, mentre a livello femminile andrà in scena una competizione di monobob (sabato 14) ed una di bob a due (domenica 15).Il direttore tecnico della Nazionale italiana Maurizio Oioli ha convocato per l’occasione sei atleti: Patrick, Robert, Mattia Variola, Riccardo Ragazzi, Eric Fantazzini e Fabio Batti. Fari puntati in chiave azzurra sul tandem, capace di agguantare un convincente sesto posto in rimonta ad Altenberg sabato scorso.L’equipaggio guidato da, nella prima tappa stagionale del circuito maggiore che si è disputata in Germania nell’ultimo weekend, aveva ottenuto anche una nona posizione nella gara di bob a quattro terminata dopo una sola run.