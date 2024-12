Anteprima24.it - Aiello infiamma il mercato: “Gori non si muove. Le verità per Sgarbi e Pezzella”

Tempo di lettura: 2 minutiIniziativa con i tifosi a pochi giorni dal Natale presso lo store dell’US Avellino 1912. Una folta delegazione del gruppo squadra che si è ritrovata con i tifosi presso lo Store Ufficiale di Via Cannaviello. Tra selfie, autografi e momenti conviviali è stata l’occasione per fare il punto con il direttore sportivo, Mario: “Ci sono da fare un po’ di cose. Il primo discorso è lavorare sulla rosa a disposizione e quindi sui rinnovi. È un discorso che sarà reso pubblico nelle prossime settimane – afferma – Ne stiamo parlando abbondantemente nei nostri uffici. A parte Palmiero per cui c’è il rinnovo automatico stiamo lavorando. In questo momento non vogliamo destabilizzare la squadra perché ci aspettano tre partite importanti. Sulin entrata, attualmente abbiamo una rosa di 26 calciatori.