.com - A Natale regala un top di gamma: sconti fino a 300€

Leggi su .com

un top di: iPhone 16 Pro, Pixel 9 Pro, Galaxy S24 Plus, i migliori smartphone del momento sono scontati.Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo.Regali di, è il momento di acquistarliun top diAcquista su AmazonApple iPhone 16 Pro 128 GB: Telefono 5G con Controllo fotocamera, Dolby Vision 4K a 120 fps e un’autonomia senza precedenti. Compatibile con AirPods; Titanio neroPrezzo scontato del 6%: 1169€ invece di 1239€ Acquista su AmazonGoogle Pixel 9 Pro – Smartphone Android sbloccato con Gemini, sistema a tripla fotocamera posteriore, batteria con 24 ore di autonomia e display Super Actua da 6,3? – Grigio verde, 512GBPrezzo scontato del 16%: 1119€ invece di 1329€ Acquista su AmazonSamsung Galaxy S24+ Smartphone AI, Caricatore incluso, Display 6.