Trump troll in chief, e "The Bad Guy" come metafora di tutte cose

«Lo sa cosa fanno i presidenti del consiglio? Cadono. Schiavi del partitismo, della lotteria delle elezioni. I ministri, invece, sono eterni». Lo dice un ministro di non ricordo più cosa in “The Bad Guy”, che più lo guardo e più mi sembradi.Fosse andata in onda tre anni fa, questa seconda stagione mi sarebbe sembrata quella battuta di allora, quando dicevamo che i governi erano quella cosa che cambiava mentre Franceschini restava sempre ministro della Cultura.(L’attuale ministro della cultura domenica sera era in un filmato di “Report”, ha dato un biglietto da visita all’inviato alla rincorsa, gli ha detto di scrivergli all’indirizzo lì segnato, «senza virgola tra soggetto e verbo», e quando sono tornati in studio il conduttore ha chiosato «sempre ermetico, il ministro», e il conduttore è persino più vecchio di me e insomma a che punto del Novecento è iniziato il declino della scuola dell’obbligo?).