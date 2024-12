Ilgiorno.it - Treni regionali: ecco perché vengono soppressi (c'entrano persino i wc). E di chi è la colpa

Milano, 10 dicembre 2024 – Laone di un treno regionale è da imputare a Trenord nell’80% dei casi. Quanto ai ritardi, non è possibile avere una ripartizione altrettanto precisa delle responsabilità ma anche in questo caso sono state individuate cause ascrivibili soprattutto a chi gestisce i. E nel frattempo l’indicatore che restituisce l’efficienza del servizio, vale a dire l’indice di puntualità delle corse, negli ultimi anni non ha fatto registrare miglioramenti significativi. Risposta all’interrogazione Questo è quanto emerge dalla risposta scritta ed inviata dall’assessorato regionale ai Trasporti a Simone Negri e Emilio Del Bono, consiglieri lombardi del Pd, che hanno depositato un’interrogazione con la quale chiedono di capire a chi siano da attribuire i disservizi patiti dai pendolari, se la prima responsabile sia davvero Rete Ferroviaria Italiana (RFI), la società che gestisce i binari e gli impianti, come ha sempre sostenuto la Giunta regionale, o se sia Trenord.