Trasnova, ritirati i licenziamenti: prorogata la commessa per un anno

Cgil Napoli e Campania sulla vicenda: “Determinazione lavoratori scongiura. Da domani al lavoro per futuro del settore nella nostra regione”Napoli. «La determinazione di lavoratrici e lavoratori insieme all’azione sindacale immediata per una crisi, quella della Stellantis denunciata da tempo da Fiom e Cgil, porta al ritiro deie alla proroga dellaper un».Così, in una nota, il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci e il segretario Raffaele Paudice, presente oggi al tavolo al Mimit, commentando l’accordo raggiunto che proroga lain subappalto perfino al 2025 ritirando i, già comunicati nei giorni scorsi.«Ora in quest’bisognerà lavorare ai tavoli istituzionali per trovare una risposta complessiva di sistema alla crisi dell’automotive e per affrontare un tema di carattere epocale come la transizione ambientale ed energetica – continuano Ricci e Paudice- occorrerà già da domani, con l’incontro con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, incalzare il Governo e il ministro Urso affinché si lavori a una soluzione complessiva della vertenza.