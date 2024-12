Ilfattoquotidiano.it - Tra Milei e Trump è grande amore, ma l’Argentina rischia di pagare carissimo le politiche del futuro presidente

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Politicamente l’tra i due è, quasi travolgente. Eppure le ricette economiche di Donaldno di diventare davvero indigeste per Javiere la “sua” Argentina. Non solo e non tanto perché le barriere commerciali colpirebbero anche l’import di prodotti del paese sudamericano ma, soprattutto, per le conseguenze che leprotezionistiche decantate dal-eletto avranno sul dollaro e sul rapporto con le altre valute.Il premio Nobel per l’Economia Paul Krugman ha pubblicato un articolato post in cui spiega come l’introduzione dei dazi sia destinata a rafforzare il dollaro. Semplificando molto: “Se l’import diventa più costoso (e questo viene trasferito sui prezzi dei beni al consumo), il dollaro si apprezza per compensare l’inflazione e ristabilire la parità di potere d’acquisto con gli altri stati”.