Subscription economy | un nuovo paradigma per il consumo globale

Leggi su Cinefilos.it

: unper ilIn questi ultimi anni l’economia degli abbonamenti, meglio nota come, si è affermata come uno dei modelli più innovativi e influenti dell’era moderna. Basato sulla sottoscrizione ricorrente, questo modello nato dal digitale è passato anche ad altri settori, dalla mobilità ai beni dipassando per i servizi per la salute.Si tratta di undiche trae la sua forza da due leve fondamentali: la possibilità di disiscriversi quando si desidera e la facilità di fruirne con formule di pagamento agevolate. Delle conseguenze di questosistema economico ne ha parlato approfonditamente Express VPN in un’indagine dalla quale ne emergono non solo le comodità ma anche i rischi e le conseguenze negative.