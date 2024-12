Lanazione.it - Sostegno Pluriennale ai Tabacchicoltori: al via un accordo con MST e Banca di Anghiari e Stia per la sostenibilità della filiera italiana del tabacco Kentucky

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 10 dicembre 2024 – Un nuovo programma diper ientra in fase operativa grazie all’tra Manifatture Sigaro Toscano e ladiCredito Cooperativo. L’iniziativa, promossa da MST, offre ai coltivatori aderenti l’opportunità di ottenere condizioni di finanziamento agevolate, mirate a supportare e incentivare lo sviluppo sostenibile e la crescita del settore tabacchicolo. In base a tale, iche sottoscrivono un impegno di fornitura delcoltivato a favore di MST, possono accedere a prestitiri a tasso agevolato messi a disposizione dalladi. Tale agevolazione consentirà di rispondere efficacemente alle esigenze finanziarie dei coltivatori necessarie per investire sulla crescitapropria azienda , I dettagli e la durata specifica dell’verranno definiti caso per caso.