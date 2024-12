Ilfattoquotidiano.it - “Signora, ma chi è?”. Nonna va a prendere il nipote a scuola, ma sbaglia bambino: l’allarme dato dall’allenatore della scuola calcio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un papà va asuo figlio a, come ogni giorno. Ma al suo arrivo, scatta: il bimbo non c’è e non si trova da nessuna parte. Il papà, preso da un giustificato senso di ansia, teme il peggio. Non può immaginare che, per errore, suo figlio sia stato preso dalladi un suo compagno. È successo in unaelementare di Udine, riporta il Messaggero Veneto, dove laè incappata in un accidentale scambio di persona. A ingannarla sarebbero stati il cappuccio e la sciarpa indossate dal.E la donna non si è nemmeno accorta del suo errore, almeno fino a quando non è arrivata ainsieme a quello che lei pensava fosse il suo nipotino. “, ma questo bimbo chi è?”, avrebbe in effetti chiesto l’allenatoresquadra. Solo così, l’ignarasi è resa conto dello sbaglio e ha fatto dietrofront fino allaelementare, dove il papà era ancora in preda al panico, nella speranza che suo figlio potesse tornare al più presto.