Ilgiorno.it - Nel mirino del suo ex fidanzato: "L’ho vista piena di sangue"

e Sonia Ronconi "Erano circa le 13.20 – racconta un negoziante – quando, all’improvviso si sono aperte le porte nell’ingresso sud del centro commerciale. Una ragazza ferita che perdevaè stata portata all’interno del centro commerciale davanti ai miei occhi". Supermarket Carrefour, via Prealpi. Fuori c’è tanto freddo. E sconcerto. Sono stati alcuni automobilisti a vedere per primi la vittimadi, colpita alla schiena vicino alla sua macchina. E, in attesa dell’arrivo dei soccorsi, l’hanno portata al caldo. "Onestamente non si sa molto – racconta uno –. Pare che sia stato l’exa colpirla alla schiena con un coltello. Questo è quanto abbiamo sentito". Molti commessi ormai hanno cambiato turno. "Ho saputo - spiega una giovane - ma ho iniziato il mio turno solo dopo che il fatto era già accaduto.