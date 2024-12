Liberoquotidiano.it - Mille uomini, 30 velivoli, F35: la più grande nave da guerra mai realizzata in Italia dal Dopoguerra

Vista dall'alto sembra una città galleggiante. D'altronde, sui suoi 245 metri di lunghezza, ci corrono pure dei mezzi a ruote: è la nuova ammiraglia della Marina militare, laTrieste. Immensa, imponente, la piùmai costruita dal secondo dopoa oggi, un bestione con una capacità anfibia progettato (e realizzato) da Fincantieri che è stato consegnato, sabato scorso, a Livorno, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. C'erano tutti, sul molo, per l'occasione: c'era il capo dello Stato (appunto), c'era il ministro della Difesa Guido Crosetto, c'era il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e c'erano i 150 allievi della prima classe dell'Accademia navale livornese che hanno prestato giuramento. Ma soprattutto c'era lei, questa imbarcazione dei record che è una portaerei ma anche un ospedale, che solo per costruirla ci sono voluti due anni (e altri quattro per allestirla), che per metterla in mare ha avuto bisogno di più dilavoratori (e altrettante sono le persone che è in grado di ospitare).