Ilgiorno.it - In campo per i malati e le famiglie: "Noi qui ci sentiamo come a casa"

Un’associazione che aiuta idi Alzheimer e le loro, dove le parole d’ordine sono ascolto e condivisione. Un recente pranzo natalizio con iscritti e volontari ha riportato in primo piano l’attività di Amame, sodalizio che cerca di sosteneree caregivers con una serie di proposte all’interno della palazzina Trombini di Melegnano. Giochi, canti e balli diventano così momenti di socialità, ma anche uno strumento per cercare di favorire la conservazione delle energie mentali residue. "Le attività vengono strutturate in base alle capacità di ciascun ospite e puntano anche a dare sollievo ai caregivers, che possono ritagliarsi un paio d’ore di libertà, mentre i loro familiari stanno in compagnia", spiegano Loredana Urpi e Marina Ferri, due dei 26 volontari che si alternano nel servizio, sotto la regia della presidente Caterina Ippolito.