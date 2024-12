Puntomagazine.it - Importante accordo per la Giano SRL: scongiurati i licenziamenti

Avviato un percorso di tutela occupazionale. UGL si incontra in uncon MIMIT, sospesa la procedura di licenziamento per molti lavoratosiLa Segreteria Nazionale UGL Chimici esprime soddisfazione per l’raggiunto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), sotto la presidenza del Ministro Adolfo Urso e del Sottosegretario Fausta Bergamotto. Grazie a questo, è stata sospesa la procedura di licenziamento collettivo per i 173 lavoratori diSrl del Gruppo Fedrigoni, prevista per il 18 dicembre 2023.L’intesa rappresenta un risultato significativo, frutto del dialogo tra MIMIT, Regione Marche, Comune di Fabriano, azienda e organizzazioni sindacali, tra cui UGL, CGIL, CISL e UIL. Per la UGL, l’è stato sottoscritto da Aurelio Melchionni, con la partecipazione del Vice Segretario Nazionale UGL Chimici Enzo Valente, insieme alla delegazione di Fabriano guidata da Paolo Pierantoni, Segretario Regionale UGL Chimici.