Il Napoli non più al comando | parlano Marino e Marolda

Pierpaolo, ex dirigente (anche) die Udinese, ha parlato a Tuttomercatoweb. Di seguito le sue dichiarazioni. “Che l’Atalanta fosse prima in classifica non se l’aspettavano in tanti. È una lieta sorpresa. Ilè stato primo per settimane. È comunque un campionato livellato verso il basso in termini di punti”.È un’Atalanta da Scudetto?“Percassi ci crede. Ma non è certo negli obblighi dell’Atalanta. Però ad esempio nessuno avrebbe detto che potevano vincere l’Europa League”.Chi in pole per lo Scudetto?“Se ilprenderà i giusti rinforzi a gennaio potrebbe essere favorito. Non ha ancora raggiunto il massimo delle sue potenzialità. Mi aspetto qualcosa in attacco: lo score dei gol è deficitario. Ci sono attaccanti importanti che non trovano minutaggio. Bisogna valutare un vice Lukaku e un difensore”.