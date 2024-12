Ilgiorno.it - Il Giardino dei ciliegi fiorisce al Manzoni. La complessità umana nel Cechov di Lidi

Ildeidi Antonriprende vita al teatroda venerdì a domenica (venerdì e sabato alle 21 domenica alle 16), per la regia di Leonardo, produzione Teatro Stabile dell’Umbria, in coproduzione con Teatro Stabile di Torino, Teatro Nazionale, Spoleto Festival dei Due Mondi. Lo spettacolo – presentato in prima assoluta al Festival dei DueMondi – segna l’ultima tappa della trilogia dedicata ache coincide con l’ultima enigmatica opera dello scrittore e drammaturgo russo. Un testo più concettuale e filosofico rispetto ai precedenti, che continua a sballottare lo spettatore da un personaggio all’altro.conduce lo spettatore in un/teatro che ora vive solo nel ricordo dei suoi interpreti. Uninutile come il teatro pubblico, in cui gli attori sono abbandonati nel dover auto affermare il valore del proprio lavoro, dopo una vita spesa per il teatro.