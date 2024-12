Ilgiorno.it - Funerali di Paolo Pillitteri. La figlia: “Ora potrai riabbracciare l’amatissimo zio Bettino”

Milano, 10 dicembre 2024 – Applausi e commozione in occasione deidell'ex sindaco socialista di Milano, dal 1986 al 1992,. Alla messa che si è celebrata questa mattina a Milano, nella chiesa di Santa Maria del Suffragio, di corso Ventidue Marzo. Il feretro è entrato nella chiesa ricoperto di garofani rossi, i fiori che hanno "accompagnato" anche ieri il feretro nella camera ardente a palazzo Marino. Molti i presenti, anche con bandiere del Partito Socialista italiano, che hanno applaudito all'arrivo del feretro e al suo ingresso in chiesa. Stefanoe Beppe Sala aidinella chiesa di Santa Maria del Suffragio,’, Milano 10 Dicembre 2024 ANSA/MATTEO CORNER Il sindaco Giuseppe Sala è entrato in chiesa e sta seguendo la funzione seduto al primo banco, vicino all'assessore regionale al Territorio e consigliere comunale di Forza Italia Gianluca Comazzi e all'ex sindaco Gabriele Albertini.