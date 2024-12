Iodonna.it - Extra long, avvolgente e sofisticato. Il cappotto più chic di stagione è l'arma segreta per slanciare la figura. Grazie ad una silhouette lusinghiera e strategica

Leggi su Iodonna.it

Uniforme quotidiana. Lafredda è, per forza di cose, costellata di capispalla importanti, involontari protagonisti di ogni look. Una giacca, insomma, ha il potere di diventare il biglietto da visita più immediato e indimenticabile del proprio stile. Non sorprende, allora, che tra gli item più desiderati dell’Inverno 2024 spicchi ilnero lungo con cintura. Cappotti avvolgenti: 5 modelli che esaltano le curvy X Rigoroso e minimalista, dal sicuro effetto wow.