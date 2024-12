Secoloditalia.it - Ecco chi è il presunto killer di New York: studente modello di origini italiane e fan di Unabomber

Tra chi lo proclama alla stregua di un “eroe popolare” per aver colpito il mondo delle assicurazioni sanitarie statunitensi, e chi ne restituisce un’immagine inquietante per quel sorriso sfoderato a favore di telecamere poco prima di impugnare un arma e freddare Brian Thompson, il ceo della compagnia assicurativa UnitedHealthcare ucciso la scorsa settimana a New, piomba la notizia del fermo ad Altoona, nella Pennsylvania centrale di un 26enne come: Luigi Mangione, un giovane di, nato e cresciuto nel Maryland,con il mito di.Il ritratto in chiaroscuro deldi NewE allora vediamo chi è l’uomo arrestato in Pennsylvanya nelleindagini per l’omicidio che ha sconvolto la “Grande Mela”. Intercettato al sesto giorno di caccia all’uomo.