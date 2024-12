Quifinanza.it - Corte dei Conti, Pnrr al 43%: i nodi sulla spesa, 35 anni per rientrare nei costi Superbonus

Ladeiha elaborato il report semestrale sul: si procede a tappe forzate. Tutti i 39 traguardi europei previsti per il primo semestre 2024 sono stati raggiunti, portando l’avanzamento complessivo al 43%, con un incremento di sei punti rispetto al semestre precedente.Sul fronte delle procedure interne di monitoraggio nazionale, dice ladei, il progresso è ancora più marcato, con un tasso di completamento che sfiora l’88%. Tra i successi concreti figurano la riduzione dei tempi medi per l’esecuzione di opere pubbliche (passati da 273 a 246 giorni) e un calo di oltre il 90% dell’arretrato giudiziario presso Tar e Consiglio di Stato rispetto al 2019.Il110% aveva promesso una rivoluzione green per il settore edilizio, e i numeri non mentono: 17,5 milioni di metri quadrati già efficientati contro i 17 milioni previsti.