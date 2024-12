Lanazione.it - Comune di Lucca: polemiche sul mancato rinnovo del Contributo Affitti

Fa discutere la decisione deldidi non rinnovare il finanziamento per il. Stefano Cristiano (Sunia Cgil), Giliberto Nella (Sicet Cisl) e Giorgio Bertelli (Uniat Uil) replicano alla conferenza stampa tenuta dal sindaco Mario Pardini e dall’Assessore al sociale Giovanni Minniti. "Il “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” – precisano i sindacati – è previsto dall’articolo 11 della legge 431/98. Non si tratta quindi di un “straordinario nato e finanziato dai governi durante il Covid” (quando fu aggiunto unstraordinario), ma di un intervento strutturale. L’entità di tale finanziamento è quindi una scelta tutta politica della quale i governi si assumono annualmente la piena responsabilità. In questo senso negli ultimi due anni il taglio totale del fondo è stato operato dal governo nazionale mentre Regioni e Comuni hanno tentato di rispondere aumentando il proprio".