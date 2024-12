Sport.quotidiano.net - Ciclismo, svelato il programma di Pogacar per il 2025

Roma, 10 dicembre 2024 - Dopo tante speculazioni, esiste finalmente una tabella deldi Tadejper il: tante conferme, qualche novità e due asterischi che non svelano ancora l'arcano legato ai Grandi Giri a parte l'inamovibile Tour de France. Ildiper ilL'annuncio è avvenuto durante il Media Day della sua UAE Team Emirates. Si partirà, dal 17 al 23 febbraio, dall'UAE Tour prima di volare in Italia per due appuntamenti clou: la Strade Bianche, inl'8 marzo, e soprattutto la Milano-Sanremo, ormai un rebus che il 22 marzo, al quarto tentativo, lo sloveno proverà a risolvere una volta per tutte. Il 28 marzo toccherà all'E3 Harelbeke per poi, due giorni dopo, debuttare alla Gand-Wevelgem, un appuntamento di solito riservato ai velocisti, che chiaramente saranno poco 'contenti' della novità.